Українські клуби отримали лист ФІФА переглядати зарплати футболістів

Українські клуби отримали лист ФІФА переглядати зарплати футболістів

Укрінформ
На сьогодні жоден клуб УПЛ офіційно не повідомляв про зниження зарплат.

Українські клуби отримали рекомендації ФІФА щодо ситуації з зарплатами гравців, повідомив журналіст телеканалів «Футбол» Ігор Бурбас на своїй сторінці в Twitter.

«Українські клуби отримали лист від ФІФА, в якому їм дають пряме право сідати за стіл переговорів з гравцями і переглядати їх зарплатні відомості.

Читайте також: П'ятов готовий піти на скорочення зарплати заради співробітників клубу

Це не пряма рекомендація, вона залишає право за футболістами йти на зниження. Все залежить від моралі кожного окремо», - написав Бурбас.

Нагадаємо, керівництво УПЛ планує дограти цей чемпіонат і не розглядає варіант його дострокового завершення.

Фото: Укрінформ 

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-