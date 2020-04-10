Українські клуби отримали лист ФІФА переглядати зарплати футболістів
Укрінформ
На сьогодні жоден клуб УПЛ офіційно не повідомляв про зниження зарплат.
Українські клуби отримали рекомендації ФІФА щодо ситуації з зарплатами гравців, повідомив журналіст телеканалів «Футбол» Ігор Бурбас на своїй сторінці в Twitter.
«Українські клуби отримали лист від ФІФА, в якому їм дають пряме право сідати за стіл переговорів з гравцями і переглядати їх зарплатні відомості.
Це не пряма рекомендація, вона залишає право за футболістами йти на зниження. Все залежить від моралі кожного окремо», - написав Бурбас.
Нагадаємо, керівництво УПЛ планує дограти цей чемпіонат і не розглядає варіант його дострокового завершення.
Фото: Укрінформ