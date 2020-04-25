Лунін дограє сезон у складі «Ов'єдо»

Мадридський клуб продовжить угоду, якщо сезон поновиться і передбачатиме матчі в липні і серпні.

Орендна угода українського воротаря Андрія Луніна з «Ов'єдо» розрахована до 30 червня, але «Реал» планує залишити воротаря в команді другого дивізіону (Сегунді) до фактичного кінця сезону, повідомляє COPE.

Мадридський клуб продовжить угоду, якщо сезон поновиться і передбачатиме матчі в липні і серпні. Представники «Реала» залишилися задоволені виступами українця в «Ов'єдо».

Також джерело підтверджує інформацію, що «Реал» розглядає повернення Луніна в якості другого воротаря на наступний сезон. Нинішній дублер першого номера «Реала» Тібо Куртуа, Альфонс Ареоля, залишає клуб після закінчення орендної угоди. Він повертається в «Парі Сен-Жермен».

Лунін підписав контракт з «Реалом» влітку 2018 року. Він грав в оренді за «Леганес», «Вальядолід» і «Ов'єдо». За «Ов'єдо» (клуб другого дивізіону Іспанії) Лунін з січня відіграв 9 матчів, в яких пропустив 10 м'ячів.

Нагадаємо, чемпіонат Іспанії (Ла Ліга) призупинили через пандемію коронавірусу. Ла Ліга розглядає дати 28 травня, 6 червня і 28 червня для відновлення матчів.

Фото: AS