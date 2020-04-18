Наступного сезону Лунін стане другим воротарем «Реала»

Конкурент українського голкіпера повертається в «ПСЖ».

Український голкіпер Андрій Лунін має великі шанси стати другим воротарем мадридського «Реала» в наступному сезоні, пише видання Marca.

Нинішній дублер першого номера Тібо Куртуа, Альфонс Ареоля, залишає клуб після закінчення орендної угоди в червні. Він повертається в «Парі Сен-Жермен».

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Лунін підписав контракт з «Реалом» влітку 2018 року. Він грав в оренді за «Леганес», «Вальядолід» і «Ов'єдо». За «Ов'єдо» (клуб другого дивізіону Іспанії) Лунін з січня відіграв 9 матчів, в яких пропустив 10 м'ячів.

Нагадаємо, чемпіонат Іспанії (Ла Ліга) призупинили через пандемію коронавірусу. Ла Ліга розглядає дати 28 травня, 6 червня і 28 червня для відновлення матчів.

Фото: Marca