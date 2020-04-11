Худжамов розповів про унікальність Луніна

На думку Худжамова, «Реал» дуже цінує, що Лунін скромний в житті та врівноважений на полі.

Колишній воротар «Маріуполя» Рустам Худжамов розповів про сильні сторони українського голкіпера Андрія Луніна, повідомляє Youtube-канал «Трендець».

«Унікальність Луніна в тому, що в цьому віці йому не знесло дах від успіху. Чемпіон світу, кращий воротар цього чемпіонату, «Реал». Це унікальний випадок, коли людина потрапила в 20 років в «Реал». Від цього могло вежу знести начисто. А він не звертає увагу, це супер.

За воротарськими якостям - він спокійний. Навіть якщо трапилась помилка, він не реагує на неї. Якщо сталося щось суперкласне, відбите, він теж себе не заводить.

Думаю, в «Реалі» звертають увагу на таку якість, як скромність. Як футболіст себе поводить в повсякденному житті, це асоціюватиметься з маркою «Реала». Але і перспектива. Якщо все складеться - Лунін виросте в зірку світового масштабу», - сказав Худжамов.

Нагадаємо, український воротар Андрій Лунін в 2018 році підписав контракт з мадридським «Реалом». В цьому сезоні він грав в оренді за «Вальядолід» та «Ов’єдо».

Фото: сайт ФК "Вальядолід"