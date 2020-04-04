Хочу повернутися в «Реал» і стати першим номером – Лунін

Український воротар налаштований скласти конкуренцію Тібо Куртуа.

Голкіпер «Реала» Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за «Ов'єдо», сподівається, що стане першим номером в мадридській команді, повідомляє Mundo Deportivo.

«Звичайно, я хотів би повернутися в «Реал» і поборотися за те, щоб стати першим номером у команді. Так, я бачу себе воротарем «Реала». Якби я цього не бачив, то не було б сенсу приїжджати в Мадрид, переходити в цей клуб. Я бачу це і докладаю всіх зусиль, щоб досягти мети», - сказав Лунін.

Лунін приєднався до «Ов'єдо» в середині січня. Українець зіграв дев'ять матчів за клуб з другого дивізіону Іспанії (Сегунди), пропустивши десять м’ячів. У першій частині сезону в «Вальядоліді» він зіграв лише в двох матчах Кубка Іспанії.

Нагадаємо, «Реал» йде на другому місці Ла Ліги. «Ов'єдо» посідає 17-у позицію Сегунди. Чемпіонат Іспанії припинений через пандемію коронавірусу.