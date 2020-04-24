До осені без футболу?

УЄФА припускає, що цей сезон можуть і не дограти.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) нарешті зібрався з думками і дав рекомендацію, як завершити сезон. На думку чиновників, національні ліги повинні докласти усіх зусиль, аби дограти чемпіонати протягом червня – серпня 2020 року. При цьому, УЄФА дозволяє будь-який формат – дограти усі тури, дограти частину турів, провести плей-офф, організувати турнір на кількох чи навіть одному стадіоні, усі матчі провести без глядачів. Кожна ліга вже вирішуватиме сама.

Водночас, УЄФА фактично змирився, що деякі чемпіонати скасують. Про це вже заявили в Бельгії та Нідерландах. Про це думають в Італії та Англії. Скажімо, влада в Нідерландах заборонила усі масові заходи до 1 вересня, а усі рішення влади – це закон для футболу. УЄФА це розуміє, тому просить аби команди фінішували «за спортивним принципом». Підсумкові таблиці повинні затверджувати за чіткими і прозорими критеріями, жодної дискримінації.

З кожним днем шансів дограти чемпіонати стає менше. Пандемія якщо і уповільнюється, то майже непомітно. Натомість усі ризики зараження зберігаються. Тому кожен футбольний матч навіть без глядачів – це потенційні нові інфіковані. За таких обставин приклад Бельгії та Нідерландів має стати варіантом і для решти європейських ліг. Не факт, що влада дозволить рестарт в Бундеслізі 9 травня, чи у Англії поновлять чемпіонат у червні.

Усі прихильники догравання сезону наводять два головних аргументи – спірні ситуації з визначенням місць в таблиці і економічна доцільність. Щодо першого питання, то про все можна домовитись, або ж у крайньому випадку зіграти один вирішальний матч, щоб зняти усі питання. Наприклад, в УПЛ провести матч між «Динамо» і «Зорею» за друге місце, яке дає путівку у кваліфікацію ЛЧ. Це краще ніж догравати усі матчі сезону, які матимуть сумнівну якість, зате ризик отримати травму буде неймовірно високим.

Щодо економічних втрат, то і тут потрібно сідати за стіл переговорів. Клуби й далі витрачаються на зарплати, а доходів від трансляцій, квитків, спонсорів немає. Збитки провідних ліг Європи можуть сягати 4 мільярдів євро. Але питання виживання клубів можна хоча б контролювати. Це не маловивчена епідемія. Це цілком зрозуміла проблема, яку можна вирішити шляхом підтримки та компенсації від влади та різноманітними компромісами зі спонсорами і трансляторами.

Футбол виживе і не догравши цей сезон. Найбезпечніший вихід з кризи – мінімізувати догравання та вирішити усі можливі спірні ситуації за допомогою відеоконференцій. Краще вчасно розпочати наступний сезон, ніж ламати календар на роки вперед і ризикувати здоров’ям людей.

Святослав Василик, Київ

Фото: Shutterstock