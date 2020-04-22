«Барселона» не підтримує ідею дограти сезон у стислі терміни – ЗМІ

Медики «Барселони» попереджають про великий ризик травм футболістів.

«Барселона» не підтримує ідею Ла Ліги проводити матчі кожні три дні після відновлення сезону, повідомляє видання AS.

Фізіотерапевти каталонців підготували звіт, згідно з яким поєдинки кожні 72 години значно підвищують ризик отримання травм футболістами.

Представники медичного штабу «Барселони» вважають, що крім фізичного перенапруження, футболісти відчуватимуть величезний психологічний тиск. Також матчі кожні три дні залишають мало часу для відновлення і тренувань.

Крім того, тренерський штаб матиме менше можливостей для ротації складу, адже команда має дограти вирішальну частину сезону в короткі терміни.

Нагадаємо, що представники Ла Ліги і Федерації футболу Іспанії вирішили дограти сезон. Чемпіонат можуть відновити 6 червня і завершити до 30 липня.

Фото: AS