Відкритий чемпіонат Франції з тенісу можуть перенести ще на тиждень

Організатори Відкритого чемпіонату Франції з тенісу знову змінили дати проведення турніру через пандемію коронавірусу.

Турнір планують зіграти на тиждень пізніше тієї дати, яку озвучили наприкінці березня. Таким чином, нові дати змагань - з 27 вересня по 11 жовтня, повідомляє видання Le Parisien.

Нагадаємо, що раніше "Ролан Гаррос", який мав пройти з 18 травня по 7 червня, Федерація тенісу Франції перенесла на період з 20 вересня по 4 жовтня.