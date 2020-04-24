Чемпіонат світу в естафеті і етап Світової серії з триатлону в Німеччині перенесені

Міжнародна федерація триатлону (ITU) оголосила про перенесення етапу Світової серії в Гамбурзі (Німеччина - 11-12 липня).

Як повідомляє офіційний сайт ITU, раніше були відкладені старти в Абу-Дабі (ОАЕ - 5-7 березня), Гамільтоні (Бермуди - 18 квітня), Йокогамі (Японія - 16 травня), Лідсі (Велика Британія - 6-7 червня) і Монреалі (Канада - 23-28 червня).

Таким чином, найближчим стартом Світової серії стане Гранд-фінал в Едмонтоні (Канада, 20-23 серпня). Якщо хоча б один з раніше перенесених етапів вирішать проводити в 2020 році, Гранд-фінал доведеться переносити. А якщо в нинішньому році жоден з перенесених етапів провести не вдасться, серію фактично можна вважати не відбувся, а статус старту в Едмонтоні потрібно буде переглядати.

Зауважимо, що в Гамбурзі перенесений також чемпіонат світу у змішаній естафеті (11-12 липня).

Фото: triathlon.org.