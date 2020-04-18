Чемпіонат Європи з триатлону в Естонії перенесений через пандемію COVID-19

Європейський союз триатлону (ETU) оголосив про перенесення на невизначений термін чемпіонату Європи в естонському Тарту (2-5 липня).

Як інформує офіційний сайт ETU, чемпіонат Європи з триатлону на середній дистанції, акватлону та аквабайку в австрійському Вальхзеє (25-28 липня) взагалі скасований.

"Європейський союз триатлону був і залишається в тісній взаємодії з усіма організаторами, які відклали свої заходи і знаходиться в пошуку альтернативних дат для перенесення гонок на другу половину сезону, - сказано в повідомленні. - На жаль, у зв'язку з нинішньою ситуацією і неможливістю спортсменам проводити повноцінні тренування, місцевий організаційний комітет чемпіонату Європи в Тарту, який повинен був відбутися з 2 по 5 липня, погодився з тим, що старт повинен бути відкладений. Крім побоювань з приводу карантину в Європі більшість країн закрили державні кордони, що призвело до неможливості придбання авіаквитків в Естонію до початку липня".

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В даний момент ніхто не може передбачити навіть приблизний термін відновлення гоночного сезону, але якщо процес поширення коронавірусу буде контролюватися, спортсмени зможуть відновити тренувальний процес і набрати спортивну форму для майбутніх стартів сезону. У форматі чемпіонату Європи мала відбутися Генеральна Асамблея країн Європейського союзу, але тепер вона також відкладається на невизначений термін.