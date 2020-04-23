Нападник "Реала" Гарет Бейл пожертвував майже £1 мільйон на боротьбу з коронавірусом

Нападник мадридського футбольного клубу "Реал" Гарет Бейл пожертвував близько 1 мільйону фунтів на боротьбу з коронавірусом в Іспанії та Вельсі.

Про це повідомляє The Guardian.

Нападник "Реала" і його дружина Емма зробили пожертву в розмірі 500 000 фунтів стерлінгів на допомогу працівникам крупного лікувального центру в Кардіффі, а також 500 000 євро надали службі охорони здоров'я в Мадриді, де сім'я перебуває на карантині з 14 березня.

Як повідомлялося, в Іспанії кількість смертей за останню добу - 440, що на 5 випадків більше, ніж учора. Всього з початку пандемії загинули 22 157 людей, 213 000 - інфіковані та 89 000 - уже вилікувалися.

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Всі футболісти та персонал клубів елітного дивізіону іспанського чемпіонату - Ла Ліги пройдуть тестування на коронавірусну хворобу.

Фото: Getty Images