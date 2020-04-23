Футболістів іспанського чемпіонату протестують на коронавірус

Всі футболісти та персонал клубів елітного дивізіону іспанського чемпіонату - Ла Ліги пройдуть тестування на коронавірусну хворобу.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

"Керівництво Ла Ліги вже попросило клуби надати списки гравців, тренерів та працівників, які всі мають пройти перевірки на коронавірус, котрі розпочнуться з 28 квітня", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, клубам запропонували відправити гравців на тижневий карантин перед першим матчем після вимушеної паузи у чемпіонаті. Дата відновлення змагань наразі невизначена.

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Футбольний сезон в Іспанії, як і у більшості країн світу, був припинений через пандемію коронавірусу.

Як повідомлялося, у світі зареєстровано 2 645 961 випадок зараження коронавірусом, з них 184 336 - летальних, 723 297 осіб одужали.

Фото: mundodeportivo.com