Сім етапів Світової серії з кліфф-дайвінгу скасовані

На Балі (Індонезія) 24 травня планувався старт 12-го розіграшу Світової серії з кліфф-дайвінгу (стрибки у воду зі скель).

Про це повідомляє офіційний сайт змагань Red Bull Cliff Diving.

Через пандемію коронавірусу скасовані сім стартів - на Балі, у французькій Ля Рошелі (6 червня), в американському Форт Уорт (27 червня), італійському Поліньяно (19 липня), норвезькому Осло (15 серпня), португальському Сан-Мігелі (6 вересня) і боснійському Мостарі (26 вересня).

З огляду на те, що в календарі поки не скасовано лише старт в австралійському Сіднеї (7 листопада), серію вже зараз можна вважати такою що не відбулася.

Фото: cliffdiving.redbull.