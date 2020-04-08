Вісім з дев'яти етапів Світової серії з артистичного плавання скасовані
Укрінформ
Міжнародна федерація водних видів спорту (FINA) оголосила про скасування через пандемію Світової серії по артистичному плавання.
На даний момент відбувся тільки старт в Парижі (Франція, 6-8 березня), інформує FINA.
Решта вісім етапів були скасовані. У їх числі в Хургаді (Єгипет, 27-29 березня), Александропулісі (Греція, 3-5 квітня), Будапешті (Угорщина (10-12 квітня), Казані (Росія, 17-19 квітня), Сучжоу (Китай, 23- 25 квітня), Мадриді (Іспанія, 29-31 травня), Рочестері (США, 12-14 червня) і Віндзорі (Канада, 18-20 червня).