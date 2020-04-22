Футбольний сезон у Швеції може відновитися 14 червня

Футбольні клуби Швеції готові відновити сезон 14 червня з глядачами на трибунах.

Свою готовність висловили всі 32 клуби першого і другого дивізіонів. Про це повідомляє Football.ua із посиланням на пресслужбу Аллсвенскани (вищої шведської футбольної ліги).

"Чемпіонат Швеції планують відновити 14 червня, при цьому з глядачами на трибунах. Дане рішення може бути застосовано до першого і другого дивізіонів. Свою готовність висловили все 32 клуби", - йдеться в повідомленні.

Це підтвердив і генеральний секретар Шведського футбольного союзу Матс Енквіст, але зауважив, що до 14 червня ситуація може змінитися.

"Ми дійсно прагнемо розпочати 14 червня. З цього питання було повне згоду клубів. У нас є хороший план, а якщо доведеться щось змінити, ми можемо це зробити ближче до 14 червня. Минуло майже два місяці. Ми не фахівці з вірусам, тому просто подивимося, як буде розвиватися ситуація. Всього тиждень тому ми говорили про неможливість проведення контрольних матчів, а сьогодні мова йде про повноцінний чемпіонат із глядачами", - сказав функціонер.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 квітня в світі зафіксовано 2 557 837 випадків коронавірусу, з них 695 262 особи одужали і 177 664 померли. Антилідером за кількістю випадків лишаються Сполучені Штати, де за добу "приєдналося" ще 420 нових хворих, і загальне число випадків коронавірусу в країні сягнуло 819 164. В Іспанії зафіксовано 204 178 випадків COVID-19 (21 282 смерті і 82 514 одужалих), в Італії - 183 957 випадків (24 648 смертей і 51 600 осіб, що оговталися).

Фото: allsvenskan.se