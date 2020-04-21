Футбольні матчі в Нідерландах не поновляться до 1 вересня

Сезон фактично скасували, чемпіонський титул залишиться не розіграним.

Футбольний чемпіонат Нідерландів (Ередівізія) не зможе поновитися аж до 1 вересня. Це стало зрозумілим після того, як прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про те, що всі масові заходи в країні скасують до 1 вересня. До подібних заходів належать і футбольні матчі, в тому числі і без глядачів, повідомляє vi.nl.

Реакції Королівського футбольного союзу Нідерландів (KNVB) на даний момент ще не було. Раніше чемпіонат країни планували відновити в середині червня, а матчі проводити без глядачів.

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Таке рішення урядю не стало сенсацією. Цю ідею підтримували мери багатьох міст. Вони давно виступали за повну зупинку всіх турнірів і початок сезону-2020/21 з 1 вересня або 1 жовтня. Деякі з них побоювалися, що вболівальники все одно стануть збиратися у закритих стадіонів під час матчів. Тоді виникла б загроза зараження і конфліктів.

Відомо, що мер Ейндховена Йон Йоррітсма був налаштований категорично. Він кілька разів заявляв, що ні за яких умов в його місті футболу влітку не буде.

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Зі скасуванням чемпіонату змирилися і клуби. На рішення зупинити місцеві турніри вплинув і той факт, що Fox Sports повністю заплатив клубам за продаж телеправ. Останній транш на суму близько 20 мільйонів євро перевели кілька днів тому.

Тепер KNVB спільно з УЄФА належить визначити ті клуби, які восени представлять країну в єврокубках. Голландці збираються використати сьогоднішню таблицю, яку очолює «Аякс». При цьому амстердамців не стануть оголошувати чемпіонами. Чемпіона в сезоні-2019/20 не буде.

Фото: vi.nl