23 квітня виконком УЄФА розгляне стан справ у європейському футболі
Виконком відбудеться у четвер, 23 квітня, повідомляє пресслужба УАФ.
Захід пройде за підсумками учорашньої інформаційної наради з генеральними секретарями всіх 55-ти національних асоціацій УЄФА.
Нагадаємо, під час наради Союз європейських футбольних асоціацій представив оновлені варіанти, які розглядали дві робочі групи, створені в середині березня. Обговорювалися різноманітні проекти календарів змагань, що стосуються як національних, так і клубних команд, фінансування національних асоціацій через програму Hat Trick. УЄФА наполегливо рекомендував завершити національні чемпіонати у вищих дивізіонах та розіграш національних кубків. У разі повної неможливості такого варіанту пізніше будуть розроблені спеціальні рекомендації щодо участі клубів таких ліг в єврокубках.
Усі рішення з вищезазначених тем оголосять після відеоконференції виконавчого комітету УЄФА.
Фото: uefa.com.