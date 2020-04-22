23 квітня виконком УЄФА розгляне стан справ у європейському футболі

Виконавчий комітет УЄФА у форматі відеоконференції проведе засідання, на якому обговорять стан справ у європейському футболі на тлі спалаху коронавірусу.

Виконком відбудеться у четвер, 23 квітня, повідомляє пресслужба УАФ.

Захід пройде за підсумками учорашньої інформаційної наради з генеральними секретарями всіх 55-ти національних асоціацій УЄФА.

Нагадаємо, під час наради Союз європейських футбольних асоціацій представив оновлені варіанти, які розглядали дві робочі групи, створені в середині березня. Обговорювалися різноманітні проекти календарів змагань, що стосуються як національних, так і клубних команд, фінансування національних асоціацій через програму Hat Trick. УЄФА наполегливо рекомендував завершити національні чемпіонати у вищих дивізіонах та розіграш національних кубків. У разі повної неможливості такого варіанту пізніше будуть розроблені спеціальні рекомендації щодо участі клубів таких ліг в єврокубках.

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Усі рішення з вищезазначених тем оголосять після відеоконференції виконавчого комітету УЄФА.

Фото: uefa.com.