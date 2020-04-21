УЄФА закликав дограти національні футбольні чемпіонати

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) настійно рекомендував лігам дограти поточний сезон.

Про це йдеться в офіційній заяві, опублікованій на сайті організації після відеоконференції з 55 асоціаціями-членами, яка відбулася у вівторок, 21 квітня.

"Були представлені різні варіанти календаря, які охоплюють матчі як збірних, так і клубних змагань. Була дана наполеглива рекомендація завершити внутрішні змагання у вищих дивізіонах і кубкових розіграшах", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що УЄФА планує дограти все єврокубкові турніри і національні чемпіонати. Не так давно про припинення сезону заявили керівники бельгійської федерації. Однак в УЄФА пригрозили національної асоціації країни тим, що не допустять жодного клубу до участі в єврокубках.

Фото: Getty Images.