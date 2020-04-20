Глава УЄФА вважає, що в Європі залишається можливість дограти футбольний сезон

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) словенець Александер Чеферін висловився щодо можливого відновлення сезону.

Як повідомляє італійське видання Corriere della Sera, Чеферін заявив, що краще проводити матчі без глядачів, ніж не грати їх взагалі.

"Якщо будуть дотримані заходи безпеки і влада дасть дозвіл, клуби незабаром зможуть відновити тренування, але очевидно, що пріоритетом залишається збереження здоров'я уболівальників, футболістів і всіх співробітників команд", - підкреслив глава УЄФА.

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При цьому, Чеферін зізнався, що продовжує вірити в можливість відновити футбольний сезон в Європі.

Фото: dpa