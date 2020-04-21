Призерка ЧС-2017 з біатлону 28-річна Рунггальдір повідомила про завершення кар'єри

Бронзова призерка чемпіонату світу 2017 року італійська біатлоністка Алексія Рунггальдір прийняла рішення завершити спортивну кар'єру.

Про це 28-річна біатлоністка написала у своєму Instagram.

"Заняття спортом дуже виснажливі й забирають багато чого, але, з іншого боку, ви відчуваєте справжні емоції. Для мене спорт був головною школою життя… Однак тепер я досягла межі своїх спортивних і людських ресурсів, щоб і надалі мати можливість продовжувати робити все можливе у житті. Тому я вирішила залишити великий спорт спокійно і з усвідомленням того, що віддала йому все, що могла", - написала Рунггальдір.

Нагадаємо, що італійська біатлоністка Алексія Рунггальдір є бронзовою призеркою чемпіонату світу 2017 року з біатлону в індивідуальній гонці, а також срібною призеркою чемпіонату Європи-2018.

Як повідомлялося, про своє рішення завершити спортивну кар'єру повідомив і чемпіон світу-2009, володар чотирьох олімпійських медалей 32-річний австрійський біатлоніст Домінік Ландертінгер.

Фото: Instagram