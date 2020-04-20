Ексчемпіон світу з біатлону Ландертінгер завершив кар'єру

Чемпіон світу-2009, володар чотирьох олімпійських медалей австрійський біатлоніст Домінік Ландертінгер прийняв рішення завершити спортивну кар'єру.

"Дякую всім. 22 роки - це великий термін, - написав 32-річний спортcмен в Instagram. - Але це було відмінний час. Бережіть себе".

Австрієць завоював срібні медалі на Іграх-2010 у Ванкувері і Олімпіаді-2014 в Сочі, а також дві "бронзи" (Сочі і Пхенчхан-2018). У 2009 році Ландертінгер став чемпіоном світу в мас-старті.

Фото Instagram.