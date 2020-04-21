Президент WBA звернеться за допомогою до Володимира Кличка
Укрінформ
Президент Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) Хільберто Хесус Мендоса планує звернутися до легендарного українського боксера Володимира Кличка.
За словами Мендоси, він розраховує на Володимира у питанні надання допомоги молодим боксерам, які під час пандемії коронавірусу втратили можливість заробляти, повідомляє Klitschko-brothers.com.
"Ми хочемо, аби боксерські проводилися за закритими дверима для спортсменів, які тільки-но розпочинають свою професіональну кар'єру, або для тих, кому потрібна робота, щоб вижити. Ми просимо про це місцевих промоутерів, - заявив Мендоса. - Я зв'язувався з Аселіно Фрейтасом, який збирається виставити на аукціон пояс, завойований в бою з Хоелем Касамайором 2002 рокуі, для допомоги багатьом сім'ям. Я поговорю з Володимиром Кличком, із Саулем Альваресом. Ми плануємо створити фонд, який допоможе іншим".
Фото: wbaboxing.com.