Джошуа хоче боїв з Усиком, Вайлдером, Ф'юрі, Ортісом, Ковнацьким і Міллером
Укрінформ
Британський чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF та IBO Ентоні Джошуа розповів, з ким хотів би зустрітися до завершення боксерської кар'єри.
Загалом він згадав шістьох боксерів, причому першим назвав українця Олександра Усика, повідомляє BoxingScene.
"Хочу стати абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі. До завершення кар'єри хочу боксувати з Усиком, Вайлдером, Ф'юрі та Ортісом. Хто ще? Ковнацикий і Міллер. Ось ці шість імен", - заявив Ентоні Джошуа.
Нагадаємо, Джошуа має провести захист чемпіонського титулу IBF у бою проти болгарина Кубрата Пулєва.
Фото: boxingscene.com.