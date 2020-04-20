Джошуа хоче боїв з Усиком, Вайлдером, Ф'юрі, Ортісом, Ковнацьким і Міллером

Британський чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF та IBO Ентоні Джошуа розповів, з ким хотів би зустрітися до завершення боксерської кар'єри.

Загалом він згадав шістьох боксерів, причому першим назвав українця Олександра Усика, повідомляє BoxingScene. "Хочу стати абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі. До завершення кар'єри хочу боксувати з Усиком, Вайлдером, Ф'юрі та Ортісом. Хто ще? Ковнацикий і Міллер. Ось ці шість імен", - заявив Ентоні Джошуа. Читайте також: Менеджер Чісори вважає, що той поб'є Усика Нагадаємо, Джошуа має провести захист чемпіонського титулу IBF у бою проти болгарина Кубрата Пулєва. Фото: boxingscene.com.