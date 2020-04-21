Важко провести бій між Ломаченком і Лопесом без глядачів - промоутер
Боб Арум, зокрема, зазначив, що для такого спорту, як бокс, продаж квитків на поєдинок становить значний відсоток доходу.
"Буде важко провести бій між Ломаченком і Лопесом без глядачів. Ми не можемо провести поєдинок з Василем, до того часу, поки не буде знята заборона на пересування. Ломаченко був в США, але повернувся в Україну, щоб бути вдома, поки все закрито.
Для такого спорту, як бокс, продаж квитків становить великий відсоток доходу. Я не розумію, як можна зробити це без глядачів", - цитує Арума Tribuna.com.
Нагадаємо, що бій Ломаченко – Лопес, запланований на 30 травня в Нью-Йорку (США), перенесли на невизначений термін через пандемію коронавірусу. На кону – статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Українець володіє трьома поясами в дивізіонах WBA, WBO і WBC, Лопес - титулом IBF.
Втім, Теофімо Лопес заявив, що не має наміру проводити поєдинок без глядачів. За словами американського боксера гондураського походження, він змагається на рингу задля фанатів.
Фото: ESPN