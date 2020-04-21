Важко провести бій між Ломаченком і Лопесом без глядачів - промоутер

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум прокоментував можливість проведення бою між чемпіоном WBC, WBA і WBO в легкій вазі українським боксером Василем Ломаченко та чемпіоном IBF Теофімо Лопесом без глядачів.

Боб Арум, зокрема, зазначив, що для такого спорту, як бокс, продаж квитків на поєдинок становить значний відсоток доходу.

"Буде важко провести бій між Ломаченком і Лопесом без глядачів. Ми не можемо провести поєдинок з Василем, до того часу, поки не буде знята заборона на пересування. Ломаченко був в США, але повернувся в Україну, щоб бути вдома, поки все закрито.

Для такого спорту, як бокс, продаж квитків становить великий відсоток доходу. Я не розумію, як можна зробити це без глядачів", - цитує Арума Tribuna.com.

Нагадаємо, що бій Ломаченко – Лопес, запланований на 30 травня в Нью-Йорку (США), перенесли на невизначений термін через пандемію коронавірусу. На кону – статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Українець володіє трьома поясами в дивізіонах WBA, WBO і WBC, Лопес - титулом IBF.

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Втім, Теофімо Лопес заявив, що не має наміру проводити поєдинок без глядачів. За словами американського боксера гондураського походження, він змагається на рингу задля фанатів.

Фото: ESPN