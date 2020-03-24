Бій Ломаченко – Лопес перенесли на невизначений термін

Спочатку бій запланували на 30 травня в Нью-Йорку на арені Медісон Сквер Гарден.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом перенесли на невизначений термін. У зв'язку з пандемією коронавірусу Всесвітня боксерська організація (WBO) скасувала всі бої під своєю егідою до червня, повідомляє сайт WBO.

Поєдинок Ломаченка і Лопеса був запланований на 30 травня, на кону бою - статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Українець володіє трьома поясами в дивізіоні - WBA, WBO і WBC, у Лопеса - титул за версією IBF.

Нагадаємо, нещодавно Ломаченко повернувся в Україну, оскільки не впевнений в тому, що його бій з Лопесом відбудеться в призначений день. Теофімо кілька разів заявив, що поєдинок обов'язково перенесуть.