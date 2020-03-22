Бій Ломаченко – Лопес можуть перенести на червень-липень

Спочатку бій запланували на 30 травня в Нью-Йорку на арені Медісон Сквер Гарден.

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум назвав нові дати бою між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом в зв'язку з пандемією коронавірусу, повідомля boxingnews24.com.

«Поки рано говорити, чи встигнемо ми організувати бій 30 травня. Може бути, що до цього часу обидва боксери не встигнуть нормально підготуватися до поєдинку. Можливо, перенесемо бій на червень або липень», - заявив Арум.

Поєдинок Ломаченка і Лопеса запланований на 30 травня, на кону бою - статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Українець володіє трьома поясами в дивізіоні - WBA, WBO і WBC, у Лопеса - титул за версією IBF.

Нагадаємо, нещодавно Ломаченко повернувся в Україну, оскільки не впевнений в тому, що його бій з Лопесом відбудеться в призначений день. Теофімо, в свою чергу, вже підтвердив, що поєдинок обов'язково перенесуть.