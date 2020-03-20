Суперник Ломаченка впевнений, що їх бій в травні перенесуть

Теофімо Лопес зізнався, що ситуація в США з епідемією коронавірусу дуже серйозна.

Чемпіон IBF в легкій вазі американський боксер Теофімо Лопес впевнений, що його поєдинок з українцем Василем Ломаченком перенесуть через пандемію коронавірусу, повідомляє ESPN.

«Наш поєдинок з Ломаченком не скасують, а перенесуть. Доведеться чекати подальших повідомлень. Коронавірус вплинув не тільки на бокс, а й на інші види спорту. Так що це щось дуже серйозне.

Ніхто не знає, як довго триватиме ця ситуація з коронавірусом. Відверто кажучи, в такі часи ми мало що можемо змінити. Все дуже непередбачувано. Залишається лише сидіти і чекати», - сказав Лопес.

Нагадаємо, чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко повернувся в Україну на тлі можливого перенесення його бою з Теофімо Лопесом через коронавірус. Можливе перенесення бою ще не узгоджене. Спочатку бій запланували на 30 травня в Нью-Йорку на арені Медісон Сквер Гарден.