Потенційний суперник Ломаченка: Думаю, Василь виграє у Лопеса за очками

Ексчемпіон світу з боксу у чотирьох вагових категоріях американець Майкі Гарсія поділився думкою щодо запланованого на 30 травня поєдинку у легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та іншим представником США - Теофімо Лопесом.

На думку Гарсії, український боксер переможе за очками рішенням суддів, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Думаю, що це буде найскладніший поєдинок, оскільки Теофімо у дуже хорошій формі. Він фізично сильний, великий, швидкий. Ломаченко в легкій категорії не зовсім той, що був у першій легкій вазі. Шанси Теофімо вищі, ніж вважає публіка, але я все одно схиляюся до перемоги Василя рішенням суддів, але не здивуюся, якщо Теофімо виграє достроково", - заявив Гарсія.

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Нагадаємо, Бій Ломаченко - Лопес має відбутися 30 травня. Не виключено, що поєдинок можуть скасувати через пандемію коронавірусу. Існує також можливість проведення бою без глядачів.