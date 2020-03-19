Ломаченко повернувся в Україну через незрозумілу ситуацію з боєм проти Лопеса
Укрінформ
Чемпіон світу з по боксу у легкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO Василь Ломаченко повернувся в Україну зі США через невизначеність з боєм проти американця Теофімо Лопеса.
Про це розповів глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, повідомляє XSport.
Бій Ломаченко - Лопес має відбутися 30 травня. Раніше Арум виступив з інформацією, що поєдинок можуть скасувати через пандемію коронавірусу. Існує також можливість проведення бою без глядачів.