Лопес не хоче боксувати з Ломаченком без глядачів на трибунах

Чемпіон світу з боксу версією IBF у легкій вазі Теофімо Лопес не має наміру проводити запланований бій з українцем Василем Ломаченко за порожніх трибун.

За словами американського боксера гондураського походження, він змагаэться на рингу задля фанатів, совідомляє Sportarena.

“Бій без глядачів? Цього не станеться. Я не погоджуся на бій за таких умов. Саме фанати роблять Нью-Йорк і Madison Square Garden місцем, яке я люблю. З глядачами бокс веселіший. Це - наркотик, від якого я залежний. Все, що я роблю, присвячується фанатам”, – заявив Лопес.

У березні бій Ломаченка і Лопеса відклали на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Його планували провести 30 травня.

22-річний американець став чемпіоном світу після перемоги над Річардом Коммі з Гани у другому раунді їхнього грудневого поєдинку.

Василь Ломаченко у серпні минулого року здолав британця Люка Кемпбелла.

Фото: sportarena.com.