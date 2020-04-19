Лопес впевнений, що нокаутує Ломаченка

Американець каже, що Ломаченко не протримається довше восьми раундів.

Чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі американець Теофімо Лопес впевнений в тому, що зможе нокаутувати українця Василя Ломаченка, повідомляє boxingscene.com.

«Ломаченко хоче отримати цей останній пояс, але я на порозі ще більшого досягнення. Я нокаутую його і стану абсолютним чемпіоном у 22 роки .

У своєму тренувальному таборі я оцінюю себе і відчуваю свої можливості. Ломаченко не протримається довше восьми раундів», - розповів Лопес.

У березні бій Ломаченка і Лопеса відклали на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Спочатку його планували провести 30 травня.

Нагадаємо, на кону бою – статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Українець володіє трьома поясами в дивізіоні – WBA, WBO і WBC, у Лопеса - титул за версією IBF.

Фото: boxingscene.com