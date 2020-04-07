Ломаченко: Хочу бою з Лопесом, він володіє моїм титулом IBF

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO та WBC у легкій вазі українець Василь Ломаченко поділився думками про про поєдинок зі своїм наступним суперником Теофімо Лопесом.

Василь зазначив, що дуже хоче цього бою, оскільки американець гондураського походження володіє його титулом за версією Междуранодной боксерської федерації (IBF), повідомляє Boxing Scene.

"Мені буде цікаво після поєдинку подивитися в очі Лопесу і його батькові. Побачити їхню реакцію, вираз обличчя. Справді думаю, що Лопес хороший боксер. Він молодий, голодний до перемог, дуже сильний. Я хочу бою з ним, бо він чемпіон світу, і він утримує мій титул IBF. Ніхто не може передбачити, що станеться в нашому поєдинку. Мені самому цікаво, в якому раунді він завершиться", - сказав Ломаченко.

Бій Ломаченка з Лопесом перенесений на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Спочатку поєдинок був запланований на 30 травня. Нова дата бою поки невідома.

Лопес у грудні минулого року переміг ганського боксера Річарда Коммі в бою за титул чемпіона IBF, якого Ломаченко не вистачає для статусу абсолютного чемпіона світу.

Україський боксер також висловився щодо ситуації з пандемією коронавірусу. На YouTube-каналі Американської боксерської промоутерської куомпаніі Top Rank Boxing він, зокрема, сказав: "Я переживаю, як і всі люди на планеті. Хочу, щоб всі зберігали спокій. Разом ми переможемо цей вірус, і нехай Всевишній нам допомагає" .