Каштру планує відновити тренування "Шахтаря" у вівторок

Головний тренер донецького футбольного клубу "Шахтар" Луїш Каштру розраховує наступного вівторка відновити тренувальний процес команди.

Тренер обгрунтував повернення до занять необхідністю дати гравцям "ментальне здоров'я повсякденного життя", повідомляє португальський ресурс Sic Notícias.

Офіційної заяви про відновлення тренувань на сайті клубу поки немає.

Раніше генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін повідомив, що клуб розглядає можливість повернення до тренувань на полі і розробляє програму, яка б відповідала жорстким протоколам з безпеки в умовах карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

Фото: shakhtar.com.