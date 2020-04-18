Миколенко: У Львові підтримка збірної України неймовірна

Футбольний захисник київського "Динамо" та збірної України Віталій Миколенко розповів про національну команду і втілення мрій.

Під час спілкування з уболівальниками на сторінці Української асоціації футболу в Instagram гравець зазначив, що найбільш гарячу підтримку наша збірна відчуває у Львові.

"Найяскравіша підтримка у збірної у Львові та Києві. У столиці - за рахунок місткості стадіону. У Львові арена менша, але підтримка неймовірна. У матчі з Люксембургом мурашки по тілу бігали всю гру. У мене дві мрії втілилися в життя. Перша - ми вийшли на Євро, друга - купив на преміальні нову машину, про яку мріяв... У мене контракт з "Динамо" закінчується через п'ять років. Поки бачу себе в цьому клубі. Інше й обговорювати не хочу. Перейти у "Шахтар"? думаю, ні. Навіть у голові такий варіант не розглядав. Я в "Динамо" з 11-ти років. Цей клуб мене виховав", - сказав Миколенко.

Додамо, що у складі національної збірної України 20-річний захисник провів 8 поєдинків, за першу команду "Динамо" - 47 (2 голи).

Фото: dynamo.kiev.ua.