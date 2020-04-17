Чемпіон світу з футболу Норман Гантер помер від коронавірусу

Переможець чемпіонату світу 1966 року у складі збірної Англії Норман Гантер помер від коронавірусу.

76-річний Гантер був госпіталізований 10 квітня, повідомляє пресслужба "Лідса".

"Ми спустошені, дізнавшись про смерть ікони нашого клубу. Попри те, що він боровся до кінця, а співробітники Національної служби охорони здоров'я робили все можливе, на жаль, він програв свій бій сьогодні вранці. Про спадщину Гантера завжди пам'ятатимуть. Ми хочемо підтримати сім'ю Нормана і його близьких у цей непростий час", - йдеться у повідомленні.

Гантер грав на позиції центрального захисника, провівши основну частину кар'єри у "Лідсі" (з 1962-го по 1976 роки). У складі клубу був дворазовим чемпіоном Англії, а також володарем Кубка та Суперкубка Англії.

За підсумками сезону-1973/1974 Гантер став першим володарем нагороди кращому футболісту сезону за версією гравців.

Фото: leedsunited.com.