Хавбек "Шахтаря" Тайсон наступного року хоче повернутися до Бразилії

Бразильський футбольний півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон відкрито висловився про бажання повернутися до Бразилії, до клубу "Інтернасьйонал" (Порту-Алегрі).

Про це гравець заявив у своєму Instagram, повідомляє Revista Colorada.

"Дасть Бог, я буду в "Інтернасьйональ" 2021 року", - заявив 32-річний футболіст.

Тайсон виступає за "Шахтар" з 2013 року, куди перебрався з "Металіста". До харківського клубу Тайсон перейшов 2010-го саме з Інтернасьйонала".

Нинішнього сезону на рахунку бразильця 27 матчів у всіх турнірах (9 голів, 8 результативних передач). "Шахтар" упевнено лідирує у чемпінаті України, який призупинений через пандемію коронавірусу.

Фото: shakhtar.com.