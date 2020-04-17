"Формула-1" може провести три етапи поспіль у Великій Британії

Організатори чемпіонату світу з кільцевих автоперегонів "Формула-1" провели переговори про майбутнє сезону-2020.

Представники всіх команд оголосили про готовність продовжити сезон 5 липня на Гран-прі Австрії, повідомляє портал RaceFans.

Це буде повноцінний етап сезону, але без глядачів на трибунах.

Другим Гран-прі сезону стане гонка у Великій Британії на трасі Silverstone. Організатори запропонували провесті на цьому автодромі одразу три етапи поспіль. Були представлені дві конфігурації траси.

Фото: racefans.net.