Себастьян Феттель: Сезон є сезон - не важливо, скільки в ньому гонок

Знаменитий німецький автогонщик Себастьян Феттель розповів про переговори з командою "Феррарі" щодо нового контракту.

За його словами, найближчим часом у зв'язку з пандемією коронавірусу гонки чемпіонату світу у класі "Формула-1" проводиться не будуть, повідомляє Sky Sports.

"Для переговорів у нас іще є час. На жаль, судячи з усього, найближчим часом гонок очікувати не варто. Є ймовірність, що доведеться приймати рішення ще до першої гонки сезону. Ми продовжимо працювати у цьому напрямку, але я не думаю, що тут можна говорити про якісь конкретні терміни. Взагалі сезон є сезон - і не важливо, скільки в ньому було гонок, 10, 20 або 25. Тому що для перемоги тобі все одно потрібно буде виступити стабільніше за конкурентів, а в таких умовах кожна гонка стає лише більш важливою", - заявив німецький пілот.

Він також висловив співчуття у зв'язку зі смертю сера Стірлінга Мосса, легендарного британського гонщика "Формули-1", який помер 12 квітня у віці 90 років.

"Він був чудовою людиною і дуже, дуже хорошим гонщиком, - сказав Феттель. - Його завжди пам'ятатимуть як одного з найкращих пілотів "Формули-1". Так, він не став чемпіоном, але абсолютно точно заслужив титул, а також провів безліч відмінних гонок за межами "Формули-1". Він досяг практично всього, чого можна досягти".

Фото: formula1.com.