Британський етап "Формули-1" у середині липня може не відбутися

Експрезидент Британського клубу автогонщиків і колишній пілот "Формули-1" Дерек Ворік висловився про можливе скасування Гран-прі Великої Ббританії через пандемію коронавірусу.

Етап мав відбутися 19 липня, проте Ворік не вірить в те, що до цього часу карантин буде скасований, повідомляє Racefans.net.

"У разі скасування гонки буде важко. Не впевнений, що впораємося із ситуацією до середини липня, тому Гран-прі відкладуть на пізніший термін. Якби це сталося п'ять або, тим більше, десять років тому, чи зміг би наш клуб впоратися з проблемою? Ні. Але за останні п'ять років він пройшов великий шлях. Клуб відмінно працює, має фінансовий запас. Якщо Гран-прі проведуть пізніше, ми зможемо повернути гроші", - заявив Дерек Ворік.

Фото: racefans.net.