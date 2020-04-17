УАФ передала Головному військовому клінічному госпіталю експрес-тести на COVID-19

Українська асоціація футболу продовжує надавати підтримку медикам, які протистоять пандемії COVID-19.

Зокрема, вчора, 16 квітня, радник президента УАФ Валентин Латипов передав Національному військово-медичному клінічному центру "Головний військовий клінічний госпіталь" 500 експрес-тестів для виявлення захворювання, повідомляє пресслужба УАФ.

Експрес-тести були придбані за кошти компанії City One Development та БО "Час дій".

Нагадаємо, що нещодавно представники УАФ відвідували воїнів у Головному військовому клінічному госпіталі та передали пораненим бійцям засоби індивідуального медичного захисту, посуд, продукти харчування, ласощі, футбольне екіпірування, подарунки, сувеніри, а також необхідні побутові речі для щоденного вжитку.

Читайте також: УАФ передає весь свій автотранспорт обласним штабам із боротьби з коронавірусом

Також УАФ передала засоби індивідуального захисту, зокрема, маски та рукавички, медикам госпіталю.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 квітня в Україні зареєстровано 4662 випадки захворювання на COVID-19, за добу - 501 новий випадок. На амбулаторному лікуванні перебуває 3 051 пацієнт. Усього госпіталізовано 1 611 осіб, з них 73 дитини.

Фото: uaf.ua