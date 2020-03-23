УАФ передає весь свій автотранспорт обласним штабам із боротьби з коронавірусом

Українська асоціація футболу у тій складній ситуації, що склалася цими днями в країні, прийняла рішення передати весь свій автотранспорт у розпорядження штабів, створених в областях для боротьби з розповсюдженням коронавірусу.

Також УАФ стежитиме за станом здоров’я ветеранів футболу, які досягли поважного віку, та за потреби допомагати їм. Про це повідомив президент організації, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко під час інтерв'ю телепрограмі "Великий футбол".

"УАФ також зараз не стоїть осторонь. У нас є 26 регіональних асоціацій, й усі вони зараз передали свій автотранспорт у розпорядження штабів, створених в областях для боротьби з розповсюдженням коронавірусу. Також керівництво УАФ сьогодні ухвалило рішення допомогти одній із київських клінік в облаштуванні кімнат з апаратами штучної вентиляції легенів. Продовжуємо шефство над нашими сусідами — військовим шпиталем, ми передаємо в його розпорядження весь автотранспорт УАФ. Також будемо стежити за станом здоров’я ветеранів футболу, які досягли поважного віку, та за потреби допомагати їм.

Мені дуже приємно, що такі люди, як Володимир Єзерський, Мирон Маркевич, є гідним прикладом і теж матеріально допомагають у боротьбі з пандемією. Українська асоціація футболу зробить усе, що від неї залежить, щоб допомогти країні в такий час", — цитує Павелка пресслужба УАФ.

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Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин та низка інших заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Станом на ранок 23 березня кількість померлих від коронавірусу у всіх країнах світу складає 14703. Найбільше жертв зафіксовано в Італії (5,476) і Китаї (3,270), на третьому місці - Іспанія (1,772). Загальне ж число інфікованих, включаючи і тих, хто вже одужав, становить зараз 339,182 чоловік.

В Україні в даний час зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби (3 з них - летальні).

Фото: Facebook