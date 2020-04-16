Юрай Санітра може очолити жіночу збірну України з біатлону

Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра може взяти під своє керівництво ще й жіночу збірну.

Як повідомляє "Суспільне Спорт" у Facebook, Юрай Санітра може опікуватися тими біатлоністками, що не мають власного тренера. Мова йде про 4-5 біатлоністок збірної України, імена яких поки не називаються.

Відповідне рішення має прийняти тренерська рада, ймовірно, після закінчення карантину.

Раніше президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак повідомив, що під час карантину всі спортсмени знаходяться у відпустці, а лікар збірної постійно з ними контактує.

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Кабінет міністрів України на своєму засіданні 15 квітня дозволив індивідуальні тренування членам національних та олімпійських збірних.

Фото: facebook/UA:БИАТЛОН