Президент ФБУ розповів, як члени збірної з біатлону підтримують форму на карантині

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, як проводять карантин члени збірної.

Володимир Бринзак в ексклюзивному коментарі meta-ratings.com.ua, зокрема, зазначив, що всі спортсмени у відпустці, але лікар збірної знаходиться з ними у постійному контакті.

"...Будемо дивитися, як пандемія проходитиме далі, а поки - вживаємо всіх заходів, як годиться. Спортсмени всі у відпустці. Хтось катається на лижах в Буковелі, як Діма Підручний. Решта по домівках - хто рани зализує, займається своїм здоров'ям. Хтось просто відпочиває.

Ослаблений імунітет? У нас є лікар, який знаходиться в постійному контакті з членами збірної України. Ми вважаємо, що все під контролем, а далі все залежить від самих хлопців. Вони повинні пити вітаміни, які їм наказують, і дотримуватися інших запобіжних заходів на карантині", - сказав Бринзак.

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Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.

Фото: biathlon.com.ua