Ніна Лемеш розповіла про свою роботу в Мінмолодьспорті

Відома в минулому біатлоністка відповідатиме в міністерстві за спорт вищих досягнень.

Колишня українська біатлоністка Ніна Лемеш, яка стала заступником міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, розповіла про своє призначення, повідомляє «Суспільне. Новини».

«Як заступник займатимуся саме спортом олімпійським, спортом вищих досягнень. Все, що стосується цього напрямку роботи: це і робота штатних збірних команд, і дитячо-юнацьких спортивних шкіл, резервний спорт, дитячі, юнацькі штатні команди, національні збірні команди, підготовка і участь в Олімпійських іграх, юнацьких Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи.

Вважаю, що я кваліфікований фахівець в цьому напрямку. Олімпійський спорт України координуватиметься мною як заступником міністра молоді та спорту.

Зараз працюємо над розробкою стратегії розвитку фізичної культури і спорту. Одним з векторів цієї стратегії стане спорт вищих досягнень. Тому вже проводиться робота по визначенню стратегічних цілей, завдань і, відповідно, плани роботи», - розповіла Лемеш.

Нагадаємо, колишня біатлоністка збірної України, триразова призерка чемпіонатів світу Ніна Лемеш призначена на посаду заступника міністра молоді та спорту України. З 2015 по березень 2020 року Лемеш очолювала Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА.

Фото: Суспільне