Після перемоги над коронавірусом кошти на спорт повернуть – Гутцайт

Міністр молоді та спорту запевняє, що урізати зарплати спортсменам і тренерам не будуть.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що гроші на підготовку до Олімпіади повернуть зі стабілізаційного фонду після пандемії коронавірусу, повідомляє «Главком».

«Мав розмову з прем'єром Денисом Шмигалем. На даний момент у нас є розуміння, що гроші, які були спрямовані на підготовку до Олімпіади, будуть спрямовані в стабілізаційний фонд, а після того, як проблема з пандемією зникне, кошти нам повернуть. Відповідне рішення вже прийнято.

Але пару днів назад у нас відбулася нова зустріч. В результаті ми домовилися, що гроші, за якими я надав розрахунки, з червня, якщо до того часу припиниться карантин, будуть виділені. Олімпійці та паралімпійці мають вести підготовку вже і зараз. До Ігор всього рік.

Ніхто урізати зарплати спортсменам не збирається. Нам потрібно підтримати їх і тренерів, щоб вони могли тренуватися, не кидати спорт в цій важкій ситуації», - сказав Гутцайт.

Раніше борець греко-римського стилю і депутат від партії «Слуга народу» Жан Беленюк повідомив, що після перемоги над коронавірусом, фінансування спорту повернеться на колишній рівень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України запропонував урізати бюджет спортивної галузі на 55%. А представники 20 українських спортивних федерацій написали лист Президенту України Володимиру Зеленському з цього питання.