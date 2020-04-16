В Італії планують відновити сезон кубковими матчами в кінці травня

Футбольний сезон в Італії може бути відновлений матчами півфіналу Кубка країни "Наполі" - "Інтер" і "Ювентус" - "Мілан".

Як повідомляє La Republicca, цей захід дозволить іншим командам отримати більше часу на підготовку до відновлення національного чемпіонату.

Планується, що матчі Кубка Італії відбудуться 27 і 28 травня, а чемпіонат відновиться 31 травня та триватиме до 2 серпня.

Керівники клубів обговорять цю ідею на наступному тижні.

За даними на ранок 16 квітня, в світі зареєстровано 2 083 315 випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 в 210 країнах/регіонах. З них в Італії - 165 155. На Апеннінському півострові зафіксовані 21 645 смертей, 38 092 людини одужали.

Фото DW.