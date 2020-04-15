У Білорусі через COVID-19 відкладено початок жіночого футбольного чемпіонату
Укрінформ
Старт жіночого чемпіонату Білорусі з футболу відкладений через пандемію коронавірусу.
Про це заявили в прес-службі Асоціації білоруської федерації футболу (АБФФ).
Відомо, що матчі першого туру змагань мали пройти 16-18 квітня. Але деякі з футболісток, які беруть участь в турнірі, контактували з можливими носіями вірусу COVID-19. Тому старт чемпіонату сезону 2020 року відкладений до подальшого повідомлення.
Нагадаємо, що чоловічий чемпіонат Білорусі з футболу проходить за розкладом.