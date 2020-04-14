У Франції прояснилася ситуація з долею баскетбольного сезону

У Франції прояснилася ситуація з долею баскетбольного сезону

Укрінформ
У Франції після останнього звернення президента країни Еммануеля Макрона дещо прояснилася ситуація з можливістю подовження баскетбольного сезону.

Шанси на завершення чемпіонатів суттєво знизилися. Карантин у країні подовжений принаймні до 11 травня, а заборона на проведення публічних заходів - до середини липня, повідомляє пресслужба ФБУ.

Керівники клубів елітного дивізіону чемпіонату Франції не вважають за доцільне проводити змагання без глядачів та за відсутності американських легіонерів. 

Експерти з високою ймовірності прогнозують остаточне завершення змагань у французькому баскетболі поточного сезону. 

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Нині баскетбольні чемпіонати серед професіональних клубів через пандемію коронавірусу офіційно призупинені. Зустріч власників клубів та керівництва ліг відбудеться наприкінці квітня.

Фото: fbu.ua.

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