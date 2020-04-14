Двоє ексфутболістів "Шахтаря" - у ТОП-5 кращих бразильців АПЛ
Укрінформ
Авторитетне видання UOL назвало п'ятірку кращих бразильських футболістів, які коли-небудь виступали в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ).
До списку потрапили двоє колишніх гравців донецького "Шахтаря" Фернандіньйо з "Манчестер Сіті" та Вілліан з "Челсі", повідомляє XSport.
Рейтинг кращих бразильців в історії АПЛ:
1. Жільберту Сілва, "Арсенал"
2. Фернандіньйо, "Манчестер Сіті"
3. Аліссон, "Ліверпуль"
4. Жуніньйо Пауліста, "Мідлсбро"
5. Вілліан, "Челсі".
Раніше стало відомо, що Вілліан може опинитися у французькому клубі "ПСЖ", на вінгера також претендує італійська "Рома", яку тренує колишній наставник "Шахтаря" Паулу Фонсека.
На фото Getty Images: Вілліан і Фернандіньйо.