Двоє ексфутболістів

Двоє ексфутболістів "Шахтаря" - у ТОП-5 кращих бразильців АПЛ

Укрінформ
Авторитетне видання UOL назвало п'ятірку кращих бразильських футболістів, які коли-небудь виступали в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ).

До списку потрапили двоє колишніх гравців донецького "Шахтаря" Фернандіньйо з "Манчестер Сіті" та Вілліан з "Челсі", повідомляє XSport

Рейтинг кращих бразильців в історії АПЛ:

1. Жільберту Сілва, "Арсенал"

2. Фернандіньйо, "Манчестер Сіті"

3. Аліссон, "Ліверпуль"

4. Жуніньйо Пауліста, "Мідлсбро"

5. Вілліан, "Челсі".

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Раніше стало відомо, що Вілліан може опинитися у французькому клубі "ПСЖ", на вінгера також претендує італійська "Рома", яку тренує колишній наставник "Шахтаря" Паулу Фонсека.

На фото Getty Images: Вілліан і Фернандіньйо.

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