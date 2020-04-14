УЄФА може запропонувати розпочати футбольний сезон-2020/2021 у вересні

УЄФА може запропонувати розпочати футбольний сезон-2020/2021 у вересні

Укрінформ
Союз європейських футбольних асоціацій розглядає варіант, згідно з яким наступний футбольний сезон стартуватиме у вересні нинішнього року.

Єврокубковий сезон в УЄФА мають намір завершити у серпні. Чвертьфінали, півфінали і фінал Ліги чемпіонів і Ліги Європи гратимуть на нейтральному полі за порожніх трибунах, повідомляє сайт іспанської радіостанції Cadena SER

Національний асоціації та УЄФА сподіваються найближчим часом обговорити ці пропозиції.

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Нагадаємо, раніше УЄФА надав національним асоціаціям час до 3 серпня для завершення сезону у своїх чемпіонатах.

Фото: uefa.com.

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