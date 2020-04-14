УЄФА може запропонувати розпочати футбольний сезон-2020/2021 у вересні

Союз європейських футбольних асоціацій розглядає варіант, згідно з яким наступний футбольний сезон стартуватиме у вересні нинішнього року.

Єврокубковий сезон в УЄФА мають намір завершити у серпні. Чвертьфінали, півфінали і фінал Ліги чемпіонів і Ліги Європи гратимуть на нейтральному полі за порожніх трибунах, повідомляє сайт іспанської радіостанції Cadena SER.

Національний асоціації та УЄФА сподіваються найближчим часом обговорити ці пропозиції.

Нагадаємо, раніше УЄФА надав національним асоціаціям час до 3 серпня для завершення сезону у своїх чемпіонатах.

Фото: uefa.com.